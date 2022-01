Das durchaus Ermüdende an der Covid-19-Pandemie ist nicht nur ihre zähe, fortwährende Allgegenwärtigkeit, sondern dass ein fieses Schreckgespenst das nächste jagt, so als hätte sich Sars-CoV-2 mal eben gedacht: Schlimmer geht halt immer. Und Verunsicherung auch, gerade was die Verlässlichkeit der diversen Schutzmaßnahmen betrifft. So nun bei Omikron, der aktuellen Corona-Sorgenvariante. Neben der derzeit zu untersuchenden Wirksamkeit von Antigen-Schnell- und Selbsttests (unzuverlässig ist keiner) , ist es für Entscheider*innen, Geimpfte und potenziell Impfinteressierte nicht ganz unerheblich zu wissen, welcher Schutz von aktuellen Impfstoffen zu erwarten ist.