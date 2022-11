Das Forscherteam hat insgesamt 3.000 geimpfte und 2.000 ungeimpfte Studienteilnehmer aus Deutschland und Österreich befragt. Die Anzahl der Teilnehmer aus beiden Lagern ist verschieden, da nach Aussagen der Forschenden die Rücklaufquote der Fragebogen bei den Ungeimpften geringer war als erhofft. Die Daten wurden quantitativ mit Fragebögen erhoben. Die Studie ist nicht repräsentativ, "sie bildet die Bevölkerung in Österreich und in Deutschland nicht perfekt ab". Doch alle Bevölkerungsgruppen sind laut Henkel "relativ gut repräsentiert".



Details zur Publikation: Henkel, L., Sprengholz, P., Korn, L., Betsch, C., & Böhm, R. (2022). The association between vaccination status identification and societal polarization. Veröffentlicht in Nature Human Behaviour (https://www.nature.com/articles/s41562-022-01469-6).