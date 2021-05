Die prekäre Covid-19-Situation in Indien trifft nach den Städten nun auch die Landbevölkerung. Mittlerweile ist die Mutante auch in Deutschland angekommen. Was bedeutet das? Werden die Impfungen helfen? Erste Studien lassen hoffen, dass es nicht zu einer Immunflucht kommt. Dennoch: Die indische Mutante kann Antikörpern partiell entkommen.

Die Indische Corona-Mutation ist in Deutschland angekommen. Doch was bedeutet das jetzt? Bildrechte: IMAGO / Christian Ohde

Die indische Mutation des Coronavirus B1.617 ist jetzt auch in Deutschland angekommen. Bislang hätten die Mutanten zwar "nur einen sehr geringen Anteil, aber dieser steigt in den letzten Wochen kontinuierlich", erklärte das Robert-Koch-Institut in einem aktuellen Bericht. Damit sei die Entwicklung ähnlich wie in Großbritannien, nur zwei Wochen verzögert. Dort hat das britische Sanger-Institut anhand von Erbgutanalysen festgestellt, dass sich die Vorkommen indischer Mutanten in den vergangenen Wochen wöchentlich grob verdoppelten – bei sinkender Gesamtinzidenz.

Lauterbach: Variante unterschätzt, doch Sommer nicht gefährdet