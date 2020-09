Bis dahin werde die neue Krankkeit auch zwischen ihren jeweiligen Saisons zirkulieren, betonen die Forscher um Dr. Hassan Zaraket von der American University in Beirut und Dr. Hadi Yassine von der Qatar University in Doha. Darum sei es auch besonders wichtig, Sars-CoV-2 so schnell wie möglich mit den bekannten Schutzmaßnahmen wie Masken, Social Distancing und Handdesinfektion in den Griff zu bekommen.