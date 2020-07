Die Frage, wie es eigentlich um die Immunität von Genesenen gegen das Coronavirus aussieht, ist eine spannende, sagt der Chef-Virologe des Universitätsklinikums Leipzig, Prof. Uwe Liebert. Man wisse über Immunität - also das, was die körpereigene Abwehr als Schutz aufbaut - noch relativ wenig.

Über einen Teil dieses Abwehrsystems, diese Armee, wissen wir recht gut Bescheid. Es sind die Antikörper, bekannt aus den Antikörpertests, die gemacht werden, um das Virus nachzuweisen. Diese Tests zeigen nun immer häufiger: Die Antikörper gehen zurück. Der Körper zieht einen Teil seiner Armee also relativ schnell wieder ab. Was sagt das aber über die Immunität? Da noch andere Akteure des Immunsystems mitwirken könnten, recht wenig, sagt Chef-Virologe der TU Dresden, Alexander Dalpke.

Mit den T-Zellen haben wir den zweiten Arm der Immun-Armee. Es könnte sein, dass die einen Bärenanteil der Immunabwehr gegen Sars-CoV2 stemmen. Die sehen wir aber nicht in den Antikörpertests. Monika Brunner-Weinzierl, Immunologin der Uni Magdeburg ist deswegen nicht allzu beunruhigt darüber, dass die Antikörper zurückgehen. "Also ich finde sinkende Antikörper jetzt nicht so dramatisch", sagt sie und ergänzt: "Man muss erstmal verstehen, wie sich das Immunsystem an diesen Virus erinnert. Und die T-Zellen, die ja ein Gedächtnis aufbauen, die könnten dann sofort die B-Zellen, wieder instruieren, dass die Antikörper machen." Das Problem mit den T-Zellen: Sie sind viel schwerer nachzuweisen als Antikörper. Die Tests sind kompliziert, noch nicht standardisiert und verfügbar. Deswegen weiß man noch so wenig über sie, obwohl sie so wichtig sind.