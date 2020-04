Männer sterben doppelt so häufig an Covid-19 wie Frauen. Offenbar ist Männlichkeit ein Risikofaktor, um einen schwereren Verlauf der Krankheit zu bekommen, schließen die Autoren einer aktuellen Studie, die in der frei zugänglichen Zeitschrift "Frontiers in Public Health" erschienen ist. Denn die Anzahl der Infektionen mit dem Corona-Virus ist bei beiden Geschlechtern ähnlich.