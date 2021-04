Mauer, das Versuchskaninchen

Während seines halbjährigen Aufenthaltes auf der ISS müssen Maurer und seine Kolleginnen und Kollegen einige Tests über sich ergehen lassen. Damit die Forschenden mehr über den Einfluss der Schwerkraft auf den Menschen und die Raumfahrenden verstehen, werden Blut- und Speichelproben genommen. Außerdem müssen Stuhl- und Urinproben abgegeben werden. "Ich bin nicht nur ein bisschen Versuchskaninchen. Ich bin sogar sehr viel Versuchskaninchen", sagt Maurer ganz gelassen.

Er wird aber nicht nur Versuchsgegenstand sein. Er wird auch selbst auf der ISS forschen. Ein ganz wichtiges Thema ist dabei, wann eine spontane Entzündung von Feuer in der Schwerelosigkeit möglich ist und wann nicht. Dies dient der Sicherheit, so Maurer, und erklärt warum: "Die Apollo 1-Kapsel ist zerstört worden und da sind zwei Astronauten aufgrund eines Feuers in der Kapsel gestorben" Angst habe der gebürtige Saarländer aber nicht. Zwar müsse man "Gefahren und Risiken in Kauf nehmen", aber er verlasse sich auf die Arbeit der ISS-Ingenieure und des ganzen Teams.

Cosmic Kiss: Die Mission

Als Materialwissenschaftler wird Maurer in Experimenten zudem leichte mit schweren Metallen kombinieren. Auf der Erde würden sich die schweren Stoffe am Boden absetzen, ähnlich wie bei einer Gemüsesuppe, bei der sich die schweren Lebensmittel am Topfboden sammeln. In der Schwerelosigkeit könne sich aber nichts am Boden absetzen und es könnte zu ganz neuen Materialien kommen, die man in Zukunft womöglich auch auf der Erde herstellen könne.

Die meisten Menschen sagen: Der Weltraum ist spannend, der Weltraum ist faszinierend. Und wenn mich die Leute fragen: Was machst du eigentlich da oben, wie schläfst du, wie duschst du, wie isst du, wie es der normale Tagesablauf, dann sehe ich immer: Die Leute träumen eigentlich alle davon, auch Astronautin oder Astronaut zu sein. Matthias Maurer

Neben den komplizierten Dingen wird sich Maurer den All-täglichen Situationen stellen. Geschlafen wird übrigens in Schlafsäcken, die an der Wand festgemacht sind. Ansonsten würden er und seine Kolleginnen und Kollegen nachts wegdriften, so Maurer. Einer der Astronautinnen und Astronauten klebt dabei unter der Decke, ein anderer auf dem Boden und die anderen zwei schlafen im Stehen. "Aber in der Schwerelosigkeit ergibt das ja gar keinen Unterschied", fügt Maurer hinzu. Das Logo der ESA-Mission ›Cosmic Kiss‹ Bildrechte: ESA

Liebeserklärung an den Weltraum und Nebra

Das Missionsmotto Cosmic Kiss sei übrigens "eine Liebeserklärung an den Weltraum", schwärmt der baldige zwölfte Deutsche im All. Das Logo symbolisiert das mitteldeutsche Kulturgut der Himmelsscheibe von Nebra.