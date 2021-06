Dürfen wir Tiere essen?

Ich glaube, was uns wahrscheinlich schon unterscheidet, ist, dass wir überhaupt zu dieser Frage fähig sind: Was bedeutet es, sich moralisch zu verhalten? Und das stellt uns in die Verantwortung, uns das eben auch zu fragen und das uns auch gegenüber anderen Tieren zu fragen, was wir tun sollen und dürfen und was nicht.

Dr. Luise Müller, Philosophin, Uni Hamburg