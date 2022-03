Jedes Jahr werden in deutschen Kliniken 212.000 Patienten nach Herzinfarkten vollstationär behandelt. Bei einem Herzinfarkt verstopft eine Herzkranzarterie. Ein Teil des Herzmuskels wird von der Sauerstoffversorgung getrennt. Im schlimmsten Fall stirbt der betroffene Bereich ab und vernarbt. Das Herz verliert allmählich an Leistung. Eine chronische Herzschwäche (Herzinsuffizienz) kann die Folge sein. Das Herz ist dann nicht mehr in der Lage, den Körper mit ausreichend Sauerstoff zu versorgen. Um dies zu verhindern, muss die Pumpfunktion des Herzmuskels nach einem Infarkt soweit wie möglich wiederhergestellt werden.

Eine Studie am Universitätsklinikum Halle untersucht nun, inwieweit Intervallfasten das Herz nach einem Infarkt reparieren und eine Herzinsuffizienz verhindern kann. Zahlreiche Studien haben in der Vergangenheit gezeigt, dass die auch als Kurzeitfasten bekannte Ernährungsform, bei der in einem bestimmten Rhythmus zwischen normaler Nahrungsaufnahme und Fasten gewechselt wird, positive Effekte für die Gesundheit hat. So kann Intervallfasten beim Abnehmen helfen, aber auch Herz-Risikokrankheiten wie Diabetes, Bluthochdruck und erhöhtes Cholesterin günstig beeinflussen. Durch Intervallfasten kann somit auch das Risiko für einen weiteren Herzinfarkt reduziert werden.