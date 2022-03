"Wir müssen unbedingt quatschen" – sagt Moderatorin Maike zum Hoff am Anfang des Podcasts. Denn es ist Krieg in Europa. Eine Situation, die wir höchstens aus den Erzählungen von Opa und Oma kennen. Nicht mal unsere Eltern haben sowas erlebt, dass ein Land ein anderes gleich in unserer Nachbarschaft überfällt. Dass uns das Angst macht, ist nur allzu verständlich, sagt die Psychologin Dr. Annegret Wolf aus Halle.

Sie hat sich für die Kids Emilia (13) und Bela (12) Zeit genommen und beantwortet gemeinsam mit Friedensforscherin und Osteuropaexpertin Regina Heller aus Hamburg die Fragen, die die beiden stellen. Emilia und Bela haben sich in der Klasse und auf dem Schulhof umgehört. Auch MDR TWEENS und MDR WISSEN haben sich in Schulen erkundigt, Lehrer gefragt, was den Kids auf der Seele brennt.



Kann der Krieg auch nach Deutschland kommen? Wie wahrscheinlich ist es, dass Atombomben fliegen? Was kann man tun, um den Krieg zu beenden? Was nützen Demonstrationen oder wenn wir Spenden sammeln? Und was kann ich gegen meine Ängste machen?