Die russische Armee konzentriert dem ukrainischen Generalstab zufolge ihre Truppen in den Gebieten Charkiw und Donezk im Osten sowie im Süden der Ukraine. Hauptziel scheine zu sein, die Hauptstadt Kiew zu blockieren. Außerdem wollten die russischen Truppen einen Landkorridor von der Halbinsel Krim zu den Separatistengebieten im Osten herstellen, sagte ein Sprecher des Generalstabes am Donnerstagabend. Weiteres Ziel sei ein Korridor in die Separatistenregion Transnistrien in der Republik Moldau. Kämpfe gebe es auch in der südukrainischen Region Cherson.