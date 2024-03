Dr. Tetyana Panchenko ist seit März 2022 Fachreferentin am ifo Zentrum für internationale Institutionenvergleich und Migrationsforschung, wo sie im Projekt "Anpassungs- und Überlebensstrategien von Geflüchteten aus der Ukraine in Deutschland: Zwischen Arbeit und Sozialhilfe" arbeitet. Vor allem ist sie für qualitativen Tiefeninterviews und der quantitativen Online-Umfrage mit geflüchteten Ukrainer*innen in Deutschland und deren Auswertung zuständig. Vor ihrer Beschäftigung am ifo Institut war sie als Dozentin des Instituts für Politikwissenschaft, V.N. Karazin Charkiw Nationale Universität in der Ukraine tätig. Sie hat in der Ukraine Soziologie studiert und in Politikwissenschaft promoviert. Seit 2019 erforscht sie im Bereich der internationalen Migration unter anderem Lebenswelten hochqualifizierter ukrainischer Arbeitsmigranten in Deutschland.