Wegen des Krieges in der Ukraine sind zahlreiche Menschen auf der Flucht. Darunter auch Studierende. Allein in Thüringen waren in diesem Sommersemester nach Angaben des Wirtschaftsministeriums über 200 Menschen aus der Ukraine an Thüringer Hochschulen und Universitäten eingeschrieben. Die Fachhochschule Schmalkalden hat nach Kriegsbeginn am 24. Februar 15 Ukrainerinnen und Ukrainer kurzfristig immatrikuliert. Vor dem beginnenden Herbstsemester sehen sich einige der Studierende vor der Wahl: Sollen sie trotz der andauernden Kriegssituation in ihr Heimatland zurückkehren oder hierbleiben?

30 bis 40 Geflüchtete aus der Ukraine studieren an der Fachhochschule Schmalkalden. Bildrechte: MDR/ Patricia Geissler

Flucht aus der Ukraine

Vor fünf Monaten sind Anastasiia Tymoshytska und Mariia Jvanova aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet. Zu dem Zeitpunkt haben die 19- und 20-jährigen Frauen an der Nationalen Taras-Schewtschenko-Universität in Kiew studiert. Für das Sommersemester konnten sie sich im April kurzfristig für ein Austauschsemester an der Fachhochschule in Schmalkalden immatrikulieren. Ihr in der Ukraine begonnenes Studium im Bereich Wirtschaft konnten sie somit hier in Thüringen fortsetzen und sich in Sicherheit bringen.

Zunächst unwohl gefühlt

Für beide keine einfache Entscheidung. Als Anastasiia und Mariia im April in Schmalkalden ankamen, haben sie sich beide zunächst unwohl gefühlt. Allein in einer fremden Kleinstadt, getrennt von der Familie und den Freunden aus ihrer Heimat, in der Krieg herrscht. Beide haben versucht das beste aus der Situation zu machen. Und das ist ihnen gelungen. Mittlerweile macht es sogar Spaß hier zu sein, sagt Anastasiia. Sie haben Freunde gefunden und sich in der Kleinstadt eingelebt. Anastasiia möchte sogar noch ein weiteres Semester hier verbringen. Marria hat dagegen die Entscheidung getroffen, wieder zurück in die Ukraine zu gehen. "Ich denke, ich muss in die Ukraine zurück, denn es ist mein Zuhause und das vermisse ich. Auch wenn dort Krieg ist.", sagt sie. Anastasiia Tymoshytska (19) bleibt für ein weiteres Semester als Austauschstudierende an der FH in Schmalkalden. Bildrechte: MDR/Lisa Wudy

30 bis 40 Studierende aus der Ukraine

Die hier erbrachten Leistungen können an der ukrainischen Universität angerechnet werden, erklärt Kevin Rausch. Er arbeitet an der Fachhochschule in der Mobilitätsverwaltung und kümmert sich um die ukrainischen Studierenden. In verschiedenen Studiengängen können die Studierenden hier englischsprachige Module belegen. "Wir gehen von einer gewissen Kulanz aus, dass unkompliziert eine Anerkennung der Leistungen möglich sein sollte", sagt Rausch. Letztendlich würden das aber die Universitäten in der Ukraine entscheiden.

An der Hochschule Schmalkalden gibt es insgesamt 30 bis 40 Studierende aus der Ukraine. Etwa die Hälfte sei nach Kriegsbeginn nach Schmalkalden gekommen. Teilweise mit ihren Familien. Die meisten der Ukrainerinnen und Ukrainer wollen auch im kommenden Herbstsemester hierbleiben, so Rausch.

Als Mitarbeiter der FH Schmalkalden berät Kevin Rausch die geflüchteten ukrainischen Studierenden. Bildrechte: MDR/Lisa Wudy

Strukturen sind jetzt aufgebaut

Nachdem am Anfang des Jahres schnelle Hilfe, kurzfristige Lösungen und großes Engagement nötig waren. Sind mittlerweile die Strukturen für die Aufnahme von ukrainischen Studierenden geschaffen, sagt Rausch. "Jetzt gibt es Anlaufstellen, Funktionsadressen und die Finanzierung ist geklärt", erklärt er weiter. Seit dem 1. Juni gibt es für geflüchtete Studierende aus der Ukraine die Möglichkeit, Ausbildungsförderung durch das Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) zu bekommen.