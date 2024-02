Bildrechte: MDR/Andreas Kehrer

Flüchtlingshilfe "Das ist unsere ukrainische Familie in Altenburg"

Hauptinhalt

24. Februar 2024, 05:00 Uhr

Mit dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands auf seinen einstigen ukrainischen Bruderstaat hat sich auch das Leben in Altenburg verändert. In der Skatstadt leben inzwischen rund 1.400 Ukrainer, die sich allmählich in der Fremde einrichten. Für viele wird die Diaspora in Thüringen zur Heimat, weil kaum noch einer an ein schnelles Kriegsende glaubt. Ein Besuch bei der Ukrainehilfe in Altenburg.