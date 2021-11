Die Cosmic Kiss-Mission von ESA-Astronaut Matthias Maurer bleibt weiter am Boden. Für das Wochenende prognostizieren die NASA-Wetterbeobachter ungünstige Startwinde, Kumuluswolken und schwierige Bedingungen vor der US-Ostküste, was im Fall eines Startabbruches Probleme bei Notwasserung und Bergung mit sich bringen könnte. Ob der Start am 8. November 21:51 Uhr Ortszeit erfolgen kann, ist noch offen. Die NASA will am Wochenende darüber entscheiden.