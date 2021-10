Ein großes Sturmsystem über dem Ohio Valley und dem Nordosten der Vereinigten Staaten lässt an diesem Wochenende keinen Start in Cape Canaveral zu. "NASA und SpaceX streben jetzt am Mittwoch, den 3. November, 01:10 Uhr EDT für den Start der Crew-3 der Agentur zur Internationalen Raumstation an", schreibt die NASA in ihre Meldung zur Startverschiebung. Das ist 06:10 Uhr unserer Zeit. Die Winde könnten entlang der Flugroute gefährlich werden.