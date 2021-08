Sich fremden Stuhl in den Darm einpflanzen lassen, das ist einen Art von Transplantion, über die eher selten gesprochen wird. Dabei scheint es gut fürs Gehirn zu sein – zumindest zeigt dies eine Studie zur Stuhltransplantation bei Mäusen.

Für die Studie mit dem Titel "Mikrobiota aus jungen Mäusen wirkt selektiven altersbedingten Verhaltensdefiziten entgegen" hatten die Forscher des University College Cork in Irland zwei Probanden-Gruppen zur Verfügung. Die eine Gruppe bestand aus jungen Spendermäusen im Alter von drei bis vier Monaten, die Empfängermäuse waren dagegen bereits 19 bis 20 Monate alt. Eine durchschnittliche Labormaus wird ungefähr zwei Jahre alt.

Den jungen Mäusen wurden fäkale Mikroben aus dem Darm entnommen und diese den alten Empfängermäusen in den Darm implantiert. Die andere war eine Kontrollgruppe von alten Mäusen, die keine Transplantation von Darmmikrobiota erhalten hatten. Mikrobiota beschreibt die Gesamtheit aller Mikroorganismen in einem Bereich – in diesem Fall im Darm.