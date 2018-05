TU Chemnitz Nachhaltig leben - wie geht das?

Im Eingangssaal des neuen Chemnitzer Hörsaalgebäudes hängen seit heute große Poster. Darauf Informationen für ein nachhaltiges Leben. Ein Thema: Mikroplastik in Kosmetik. Dass es das gibt, ist nichts Neues, aber die meisten wissen es nur nicht: Polyethylen, PE; PET, PMNA, Nylon - alles drin. Jeder dieser Kunststoffe muss auf der Verpackung drauf stehen und eigentlich hat die Kundschaft es selbst in der Hand, sich für oder gegen ein Produkt mit solchen Inhaltsstoffen zu entscheiden. Professorin Marlen Arnold von der TU Chemnitz sagt:

Jeder Lebensbereich wird genau ausgeleuchtet: Was soll ich vermeiden, was bevorzugen? Sich immer wieder hinterfragen sei wichtig, auch um den so genannten Rebound-Effekt zu vermeiden, nach dem Motto, "Ich tue etwas Gutes und gönne mir danach mal etwas, das nicht so gut ist." Zum Beispiel: Ich steige um auf Elektromobilität - und leiste mir gleich zwei Fahrzeuge, weil das ja so umweltfreundlich ist. Vorher hatte die Familie aber nur ein Auto. Oder ich spare Geld für unnötige Anschaffungen - und fliege dann auf die Malediven.