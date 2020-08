Die Studie ist unter dem Titel "Pulmonary Injury Resulting from Vaping or e-Cigarette Use: Imaging Appearances at Presentation and Follow-up" im Fachmagazin Radiology: Cardiothoracic Imaging erschienen. Sie umfasste 26 Patienten, die die EVALI-Kriterien erfüllten und sich einer CT und Biopsie oder einer anderen Art der Gewebeentfernung unterzogen hatten.