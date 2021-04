Vaxzevria - so heißt der Corona-Impfstoff von Astrazeneca jetzt.

Vaxzevria - so heißt der Corona-Impfstoff von Astrazeneca jetzt.

Vaxzevria - so heißt der Corona-Impfstoff von Astrazeneca jetzt. Bildrechte: IMAGO / Martin Wagner

Wer nach dem Besuch eines Impfzentrums und der Verabreichung einer ersten Corona-Impfung – sagen wir in diesem Fall mit Astrazeneca – in seine Impfbescheinigung schaut, liest dort seit kurz vor Ostern: Vaxzevria. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Denn es ist der neue, einheitliche Markenname des Corona-Impfstoffs der Firma Astrazeneca, der am 25. März offiziell bekanntgegeben wurde, wie auch die Europäische Arzneimittelagentur EMA bestätigt hat.