Für die Forscher aus San Diego ist klar: E-Zigaretten helfen nicht dabei, mit dem Rauchen aufzuhören. Bildrechte: dpa

Viele Raucher erhoffen sich mit dem Umstieg auf die E-Zigarette den Ausstieg vom Rauchen. Diese Hoffnung könnte umsonst sein, so zumindest zwei Studien, die jetzt in den USA erschienen sind. Demnach helfen E-Zigaretten nicht, mit dem Rauchen aufzuhören. Im Gegenteil, sie können süchtig nach Nikotin machen. "E-Zigaretten sind heute das beliebteste Produkt zur Raucherentwöhnung in den USA, vor allen genehmigten Raucherentwöhnungshilfen - von Nikotinpflastern und Kaugummi bis zu verschreibungspflichtigen Medikamenten", erklären die Wissenschaftler die Situation.

Mit oder ohne: Etwa zehn Prozent der Raucher, schaffen aufzuhören

In der Untersuchung der University of California San Diego School of Medicine analysierten sie die Daten einer landesweit repräsentativen zweijährigen Studie über den Tabakkonsum und seine Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen in den USA. Sie konzentrierten sich dabei auf die Aussagen von 2.770 Rauchern, die versucht hatten, mit dem Rauchen aufzuhören. Ein Viertel benutzte dafür E-Zigaretten. Bei der Nachuntersuchung ein Jahr später waren 9,6 Prozent der E-Zigaretten-Nutzer rauchabstinent geworden. Bildrechte: dpa

"Keinen Beweis"

"Wir fanden keinen Beweis, dass E-Zigaretten hilfreich dabei waren, mit dem Rauchen aufzuhören", erklärte John P. Pierce, Professor für Krebsprävention am UC San Diego Moores Cancer Center. Die Raucherentwöhnungsraten der E-Zigaretten-Dampfer hätten sich nicht von denen herkömmlicher Raucher unterschieden. Zudem würden viele Probanden für ihren Abbruchversuch täglich E-Zigaretten verwenden. Dies spreche für eine mangelnde Wirkung der E-Zigaretten als Raucherentwöhnung.

Basisdaten von US-Behörden in Auftrag gegeben

Die von den Forschern analysierten Basisdaten stammen von einer landesweiten repräsentativen Stichprobe des Population Assessment of Tobacco and Health (PATH). Diese wurde im Auftrag vom National Institute of Drug Abuse (NIDA) und dem Center for Tobacco Products der FDA im September 2013 und Dezember 2014 erhoben. Bei der Stichprobe wurden 45.971 Erwachsene und Jugendliche in zwei aufeinanderfolgenden Jahren befragt. Die Studie ist am 2. September in der Fachzeitschrift "Plos one" veröffentlicht worden. E-Zigaretten und andere Verdampfer-Produkte werden derzeit intensiv diskutiert. Im Fokus liegen dabei die Fragen, wie gefährlich die Produkte sind und ob sie tatsächlich dabei helfen, mit dem Rauchen aufzuhören. Bildrechte: Colourbox.de

Zweite Studie bezieht Gelegenheitsraucher mit ein

Gestützt werden diese Ergebnisse durch eine zweite Studie auf Basis der PATH-Daten im Folgejahr. Diesmal untersuchten die Forscher die Aussagen von 2.535 Rauchern und Gelegenheitsrauchern. Siebzehn Prozent benutzten eine E-Zigarette, um mit dem Rauchen aufzuhören. Bei der Nachfolgeerhebung gaben 13 Prozent aller Befragten an, seit mindestens zwölf Monaten nicht mehr zu rauchen. "Das ist eine etwas höhere Rate als in der ersten Analyse und auf Gelegenheitsraucher zurückzuführen, die immer höhere Aufhörraten vorweisen", erklärten die Wissenschaftler. Auch in dieser Studie hätten sich keine Hinweise ergeben, dass sich die Entwöhnungsraten von E-Zigaretten-Konsumenten und herkömmlichen Rauchern unterschieden.

Mit E-Zigaretten mit geringerer Wahrscheinlichkeit nikotinfrei

Den Forschern fiel jedoch ein anderer Aspekt auf: Die Teilnehmer mit E-Zigaretten waren bei der Nachuntersuchung mit geringerer Wahrscheinlichkeit nikotinfrei. "Dies lag daran, dass viele der Personen, die mit dem Rauchen aufgehört hatten, immer noch E-Zigaretten benutzten, die Nikotin enthalten", hieß es.

Bei diesen Analysen haben wir jeden Raucher mit E-Zigaretten als Entwöhnungshilfe sorgfältig mit bis zu zwei ähnlichen Rauchern verglichen, die versuchten, ohne E-Zigaretten aufzuhören. Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass diese Raucher ohne die Verwendung von E-Zigaretten genauso erfolgreich mit dem Rauchen aufgehört hätten. Ohne den Gebrauch von E-Zigaretten wären sie jedoch erfolgreicher gewesen, ihre Nikotinabhängigkeit zu überwinden. Karen Messer Autorin der Studie und Direktorin für Biostatik am UC San Diego Moores Cancer Center

Die Ergebnisse wurden Ende Juli 2020 im "American Journal of Epidemiology" veröffentlicht.

Debatte über E-Zigaretten entbrannt