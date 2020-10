Der Herbst steht vor der Tür und die Corona-Infektionszahlen schnellen deutschlandweit nach oben. Verschiedene Impfungen sind in der Entwicklung, die Menschen erwarten ihre Anwendung mit Hochdruck. Impfskeptiker glauben allerdings, dass eine rasche Durchinfektion der Gesellschaft das Problem löst. Wenn alle das Virus gehabt und eine eigene Immunantwort dagegen aufgebaut haben, gibt es den sogenannten Herdenschutz. US-Forscher dämpfen die Hoffnung darauf jetzt allerdings in einer neuen Studie. Sie sehen eine Herdenimmunität gegen das Corona-Virus noch in weiter Ferne. Das schreiben Saad B. Omer, Direktor des Yale Institute for Global Health und seine Forscherkollegen in einem Aufsatz.