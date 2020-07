Und, wachsen die Gurken, Pastinaken oder der Hollerbusch dieses Jahr nicht so, wie sie sollten? Sofern Sie im Garten Wasser- und Nährstoffmangel, eine ungeeignete Standortwahl und Schäden durch die Eisheiligen bereits ausgeschlossen haben, sollten sie es mal mit einer Bodenanalyse probieren. Denn möglicherweise lebt der nicht mehr ganz so, wie er sollte.

Nehmen Sie mal eine handvoll Gartenerde. Und schauen Sie genau hin: Gut, Sie werden bis auf ein Häufchen Erde ehrlicherweise nicht viel sehen. Aber: In Ihrer Hand leben jetzt mehr Organismen, als es Menschen auf der Erde gibt. Das Problem ist, dass die Tierchen kleiner werden. Und vor allem: weniger. Eine fatale Entwicklung, wie Forschende am mitteldeutschen Helmholtzzentrum für Umweltforschung (UFZ) sowie am Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) Halle-Jena-Leipzig jetzt im Fachjournal eLife festgestellt haben. Fünf Jahre haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler genauer hingesehen. Und bestätigen, was bereits vermutet wurde: Das Ökosystem im Boden gelangt langsam unter Stress, was sich auch auf die Fruchtbarkeit des Bodens auswirkt. Also, genau genommen geraten kleinste Lebewesen wie Insekten und Spinnentiere, z.B. Springschwänze und Milben unter Stress.