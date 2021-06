So schlafen Sie besser!

Das Licht ist aus, aber der Kopf rattert noch immer auf Hochtouren? Dann sollten Sie ihre Gedanken zu Papier bringen, statt sie mit in die Nacht zu nehmen. Es kann helfen, sich eine To-do-Liste für den nächsten Morgen zu schreiben. Oder den Tag mit ein paar kurze Sätzen noch einmal Revue passieren zu lassen. Wichtig sei aber, dabei nicht zu bewerten, sagt Lenz. "Also nicht: Der Chef war heute da und es war ganz besonders blöd, was er gesagt hat. Sondern eher: Der Chef war da, fertig."

So erklärt die Psychologin Annika Gieselmann von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf den Therapieansatz. Und sie gibt dazu ein Beispiel, einen Klassiker: die nächtliche Verfolgungsjagd durchs Parkhaus. "Also dann kann man ja gleich direkt sagen: Okay, so dunkel muss das Parkhaus ja gar nicht sein. Es kann ja auch sein, dass es gerade sehr hell ist, sehr hell erleuchtet. Es kann sein, dass es gerade auch frisch gestrichen wurde und dann auch gar nicht mehr so gruselig aussieht, sondern einfach sehr schick und sehr hübsch aussieht", so Gieselmann. "Und dann ist es schon gleich nicht mehr so schlimm, wenn man da durchlaufen muss."