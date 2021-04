Warum wir träumen

Als Rock-Star auf der Bühne stehen? Fliegen können wie Superman? Sex mit der Chefin? Oder von einem fiesen Monster durch einen See aus Wackelpudding verfolgt werden? – Alles kein Problem, unsere Träume machen es möglich! Die meisten unserer nächtlichen Szenarien haben wir beim Aufwachen am Morgen schon wieder vergessen, andere Motive brennen sich richtig in unser Gedächtnis ein, können uns sogar in Form wiederkehrender Albträume verfolgen. Doch wozu das alles?

Wir wissen, dass das Gehirn während des Schlafs viele wichtige Aufgaben hat, aber ob das Träumen auch dazugehört und tatsächlich notwendig ist, ist bisher unklar. Michael Schredl, wissenschaftlicher Leiter des Schlaflabors am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim

Schlaf- und Traumforscher Michael Schredl führt bereits seit 1984 ein Traumtagebuch, rund 15.500 seiner Träume hat er darin schon gesammelt. Bildrechte: MDR/ZI Mannheim Tatsächlich hat die Wissenschaft bis heute noch keine eindeutige Antwort auf die Frage, warum wir träumen und im Schlaf die wildesten Dinge erleben. "Es gibt eine Vielzahl von Hypothesen", sagt Michael Schredl, wissenschaftlicher Leiter des Schlaflabors am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim. "Zum Beispiel, dass Träume bei der sogenannten Gedächtniskonsolidierung eine Rolle spielen. Das ist eine wichtige Aufgabe des Gehirns: Informationen, die es tagsüber aufgenommen hat, nochmal verbessert abzuspeichern. Träume führen ja oft aktuelles Erleben mit früheren Erfahrungen zusammen."

Der Traum als sichere Test-Umgebung

Der berühmte Psychoanalytiker Sigmund Freud ging davon aus, dass Träume der Königsweg in unser Unterbewusstsein seien – also eine Art Türöffner zu Dingen, die wir verdrängt oder noch nicht verarbeitet haben oder die wir uns nicht "erlauben" wollen. Deshalb seien Träume eine "halluzinatorische Wunscherfüllung" all dessen, was wir uns im echten Leben versagen. Freuds Theorie ist zwar nicht wissenschaftlich verifiziert, aber ganz abwegig scheint die These wohl nicht, dass Träume eine Art sichere Spielwiese für unser Gehirn sein könnten.

Eine der Kernideen ist, dass das Träumen im Grunde so eine Art virtuelle Realität ist, in der wir bestimmte neue Verhaltensweisen oder soziale Situationen ausprobieren können, die im Wachleben zu gefährlich oder nicht so einfach umsetzbar wären. Martin Dresler, kognitiver Neurowissenschaftler am Donders-Institut in Nimwegen

Sag mir, wie du lebst und ich sage dir, was du träumst

Einigkeit besteht aber darin, dass unser Alltagsleben unsere Traumbilder prägt. Schlaf- und Traumforscher Michael Schredl bezeichnet diese Vorgänge als "Waking-Dreaming-Continuities", also Wach-Traum-Kontinuität: Viele Trauminhalte sind verbunden mit unseren Interessen, Sorgen und Aktivitäten. So konnte Schredl beispielsweise zeigen, dass Menschen, die in ihrem Alltag viel Musik hören, viel singen oder ein Instrument spielen, auch öfters von musikalischen Trauminhalten berichten.

Aktives Erleben statt passives Kopfkino

Das Kernproblem der Traumforschung ist, dass sich Träume nur schwer evidenzbasiert untersuchen lassen. In erster Linie sind die Wissenschaftler:innen hierbei auf das Erinnerungsvermögen ihrer Testpersonen angewiesen, die ihre nächtlichen Erlebnisse in Tagebüchern und Traum-Berichten festhalten.

Warum haben wir unsere Träume nach dem Aufwachen meist schon wieder vergessen? Und warum träumen wir so selten klar? – Diesen Traum-Rätseln ist Neurowissenschaftler Martin Dresler auf der Spur. Bildrechte: MDR/Donders Institute Doch auch von außen lässt sich – zumindest rudimentär – nachverfolgen, was nachts in unseren Köpfen los ist. Der Neurowissenschaftler Martin Dresler etwa beobachtet mit Hilfe von EEG und Magnetresonanztomografie, was beim Träumen im Gehirn passiert. Hier zeigt sich, dass es erstaunliche Parallelen zwischen Wach- und Traumzustand gibt: "Träume, die mit bestimmten Bewegungen einhergehen, zeigen tatsächlich eine Aktivierung der motorischen Zentren im Gehirn. Und zwar auch lateralisiert, sprich: Das Ganze wird nach Hirn- und Körperhälfte entschieden. Und das können wir durchaus auch im Traum sehen: Wenn Menschen träumen, dass sie die linke Hand bewegen, dann sehen wir die Aktivierung im rechten Motorkortex."

Unsere Träume sind, neurowissenschaftlich gesehen, also ein realistisches, aktives (Nach-)Erleben und nicht nur "Kinofilme", die wir unbeteiligt betrachten. Das zeigt sich auch daran, dass, während wir träumen, besonders die Hirn-Bereiche für Emotion, visuelle Wahrnehmung und Lernen aktiv sind.

Wenn sich das kritische Bewusstsein schlafen legt

Und doch gibt es einige frappierende Unterschiede zwischen Wach- und Traum-Zustand. Zum einen sind unsere Muskeln während des Schlafens wie gelähmt, lediglich die Augen bewegen sich in den sogenannten REM-Phasen hinter den geschlossenen Lidern.

Die REM-Phase ist eine der vier Schlafstadien und zeichnet sich durch die schnellen Augenbewegungen – Rapid Eye Movement (REM) – und hochfrequenten Hirnwellen aus. In dieser Schlafphase träumen Menschen besonders häufig und lebhaft.

Zum anderen laufen bestimmte Bereiche unseres Gehirns auf Sparflamme, etwa der präfrontale Kortex, also das Hirnareal gleich hinter unserer Stirn. "Im Wachzustand spielt der präfrontale Kortex eine Rolle für kognitive Fähigkeiten und Mechanismen, etwa das Arbeitsgedächtnis, Reflektionen und so weiter. Also immer, wenn ich über mich selbst nachdenke, meine Kognition und meine psychischen Fähigkeiten, ist auch diese Region aktiv", erklärt Neurowissenschaftler Martin Dresler. Kurz gesagt: Im Traum ist unser kritisches, reflektierendes Bewusstsein ausgeknipst. Jedenfalls in der Regel.

Klartraum: Wachsein im eigenen Traum

"Meinen ersten Klartraum werde ich nie vergessen, ich hab gestrampelt vor Freude nach dem Aufwachen", sagt der Klartraum-Coach Simon Rausch. Bildrechte: MDR/Simon Rausch Es gibt jedoch einen Sonderfall: den sogenannten Klartraum. "Also ein Traum, in dem wir realisieren, dass wir träumen und dennoch nicht wach werden", erklärt Dresler. Menschen, die den Klarzustand im Traum erreichen, können die Umgebung und die Geschehnisse ihres Traums dann oft auch verändern und aktiv mitgestalten, nach dem Motto: Wenn das hier die Traumwelt ist, dann fliege ich jetzt einfach los!

Neurowissenschaftlich handelt es sich hierbei um eine Art Zwitter-Zustand: Bildgebende Verfahren konnten zeigen, dass der präfrontale Kortex bei solchen Klar- oder auch luziden Träumen aktiv ist und dass Menschen, die das Klarträumen beherrschen, tatsächlich einen etwas stärker ausgeprägten Frontalkortex besitzen als Nicht-Klarträumende.

Klarträumen kann jeder lernen

Die Schlaf- und Traumforschung hält inzwischen einen ganzen Katalog an Methoden bereit, die es – zumindest theoretisch – jedem Menschen möglich machen sollen, einen Traum als solchen zu erkennen und ihn anschließend aktiv mitgestalten zu können. Das klingt natürlich verlockend: Der nächtliche Traum als Wünsch-dir-was-Abenteuerland, in dem einfach alles möglich ist.