Es ist eine zentrale Frage der Menschheit: Was lässt uns länger und gesünder leben? Eine Antwort liegt in unseren Zellen. Dort sorgen winzige Organellen, die sogenannten Mitochondrien, dafür, dass unser Organismus immer mit ausreichend Energie versorgt wird. Mitochondrien werden deshalb auch als die "Kraftwerke der Zellen" bezeichnet. Je nach Art enthält jede Zelle hunderte oder tausende Mitochondrien. Besonders hoch ist ihr Anteil in Zellen mit hohem Energieverbrauch, so in Nerven-, Sinnes- und Muskelzellen. So bestehen etwa Herzmuskelzellen zu mehr als einem Drittel aus "zellulären Kraftwerken".