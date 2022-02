Das Auftauchen neuer Virusvarianten hat die Bekämpfung der Corona Pandemie einige Male zurückgeworfen. Verglichen mit der Mutationsfähigkeit der Influenzaviren, die die Grippe verursachen, ist Corona aber geradezu harmlos. Die Erreger der Influenza verfügen über ein sogenanntes segmentiertes Erbgut. Treffen verschiedene Varianten des Virus in einem Wirt zur gleichen Zeit aufeinander, können sie ihr Erbgut neu kombinieren und als neue Variante ausgeschieden werden. Das führt in jeder Saison zum Auftauchen neuer Virusstämme und damit zu einem Problem für die Hersteller von Impfstoffen. Sie müssen die Vakzine regelmäßig anpassen und das braucht bei den bisher gängigen Totimpfstoffen einige wertvolle Zeit. Läuft es schlecht, mutiert das Virus während der Herstellung des Impfstoffs, der dann wirkungslos gegen eine neu auftauchende Grippe-Mutation ist. Nun aber könnten mRNA-Impfstoffe ähnlich den Covid-19 Impfungen einen großen Fortschritt bringen.

Hier wird lediglich der genetische Code für einen Teil der Viren verimpft. Im Körper stellen eigene Zellen diese Virusteile her, die dann vom Immunsystem als fremd erkannt und mit Antikörpern und T-Zellen bekämpft werden. Diese Immunreaktion schützt schließlich auch vor den echten Viren. Für die Anpassung des Impfstoffs ist lediglich eine leichte Veränderung der mRNA notwendig. Auch an der Produktion verändert sich nicht viel. Die Anpassung und Auslieferung eines aktuellen Grippeimpfstoffs könnte also schnell gehen. Die Hersteller von mRNA-Impfungen haben daher den Kampf gegen Influenza aufgenommen und wollen bald Ergebnisse präsentieren.

Der US-Konzern Moderna hat schon im vergangenen Dezember die ersten Zwischenergebnisse einer Phase-1-Studie an einem mRNA-Impfstoff gegen die Grippe mitgeteilt. MRNA-1010 ist demnach ein Vierfachimpfstoff gegen die aktuell zirkulierenden Virusstämme Influenza-A H1N1, Influenza-A H3N2, Influenza B Yamagata und Influenza B Viktoria. Bei den Versuchen wurden drei verschiedene Dosierungen mit 50, 100 und 200 Mikrogramm Impfstoff an zwei Altersgruppen (18 bis 49 Jahre und über 50 Jahre) getestet.

Schematische Darstellung eines Influenza-Virus. Bildrechte: IMAGO / Science Photo Library

In einer bereits laufenden Phase-2 Studie sollen unter anderem noch niedrigere Impfdosen getestet und die immunologische Wirkung mit den bereits zugelassenen Grippeimpfstoffen verglichen werden. Eine Phase-3 Studie sei bereits in Planung, hieß es in der Mitteilung. Außerdem entwickelt Moderna weitere Grippeimpfstoffe, die sich gegen mehrere Hämagglutinin-Proteine von Influenza richten und damit noch mehr Virusstämme zur gleichen Zeit abdecken sollen. Daneben könnte es irgendwann einen Booster-Impfstoff geben, der Covid-19, RSV und Influenza gleichermaßen abdecken und so eine Menge Atemwegsinfektionen zugleich verhindern soll.