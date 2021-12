Die Forscher beim Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) sind besorgt. "Wir erleben in Deutschland und Europa derzeit die stärkste Geflügelpest- Epidemie überhaupt", sagte ein Sprecher der Behörde der deutschen Presseagentur (dpa). Das FLI, sozusagen das Robert Koch-Institut für Tiermedizin, beobachtet aktuell täglich neue Fälle an Vogelgrippe erkrankter Tiere. Zwischen Anfang Oktober und Jahresende zählten Veterinäre insgesamt 394 Infektionen bei Wildenten, Wildgänsen, Schwänen und Möwen, vor allem an den Küsten und in Schleswig-Holstein. Außerdem wurden 46 Ausbrüche in Geflügelbetrieben registriert, davon zwei in Thüringen und einer in Sachsen-Anhalt.