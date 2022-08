"Durch diesen Kniff ist es uns gelungen, die blutzuckersenkenden Effekte von GLP-1 und Tesaglitazar in einem einzigen hochwirksamen Molekül zu vereinen und gleichzeitig Tesaglitazar aus Geweben fernzuhalten, in denen es schädliche Effekte hat", erklärt der Studienautor Dr. Timo Müller. In Tiermodellen wurde der neue Wirkstoff auch schon erfolgreich getestet. "In männlichen adipösen und diabetischen Mäusen verbessert er den Zuckerstoffwechsel deutlich stärker als die alleinige Behandlung mit den einzelnen Hormonen GLP-1 oder Tesaglitazar – und dies ohne schädliche Nebenwirkungen auf die Leber oder Niere", so Prof. Kerstin Stemmer, die ebenfalls an der Studie beteiligt war.



Laut den Forschenden reichen schon geringe Dosierungen des neuen Wirkstoffs, um den Blutzuckerstoffwechsel nachhaltig zu verbessern. Als nächstes steht nun seine Anwendung beim Menschen an. Dazu soll weiter erforscht werden, ob die Wirksamkeit der neuen Therapieform durch biochemische Anpassungen noch verbessert werden kann.