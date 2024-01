Ziel des experimentellen Verfahrens ist es, Protonentherapie, sprich Bestrahlung, in Echtzeit auf Tumore einzustellen. Dazu nutzen die Forscher einen Ganzkörper-Magnetresonanztomographen (MRT). In diesem kann nicht nur der Körper des Patienten bewegt werden, sondern auch die Ausrichtung der Magneten verändert werden. Dies soll ein großes Problem der Strahlentherapie lösen. Aswin Hoffmann, Leiter der Forschungsgruppe zur MR-integrierten Protonentherapie am Dresdner Helmholtz-Institut, erklärte dem MDR: "Wir müssen die richtige Dosis an der richtigen Stelle applizieren, mit hoher Präzision und Treffgenauigkeit. Doch dafür müssen wir erst einmal wissen, wo sich der Tumor befindet." Da sich dieser auch bewegen kann während der Bestrahlung, sei die Echtzeitbildgebung so essentiell. Wird der Protonenstrahl mit der Bewegung des Tumors in Einklang gebracht, verbessere dies die Wirksamkeit der Therapie "maßgeblich."

Der Prototyp in Dresden ist einmalig auf der Welt. Und dass es überhaupt möglich sein würde, daran hatte Hoffmann vor seinem Umzug in die sächsische Landeshauptstadt erhebliche Zweifel. Heute ist er sich sicher, "das geht nur am OncoRay (Nationales Zentrum für Strahlenforschung in der Onkologie, Anm. d. Red) in Dresden." Zukünftig komme es darauf an, die Wechselwirkung zwischen MRT und Protonenbestrahlung weiter zu erforschen und sie ineinander zu integrieren. "Die beiden sind allergisch zueinander." Dies liege an der magnetischen Eigenschaft beider Komponenten.