In Mitteldeutschland gehören zu den Überflutungsgebieten vor allem die Ufer der größeren Flüsse wie Elbe und Saale, aber auch bei kleineren Gewässern bis hin zu Bächen kann es solche Flächen geben. An der Saale zeigte sich das beschriebene Szenario beispielsweise im Vorjahr bei der großen Mückenplage in Halle, nachdem es dort zu hohen Pegelständen gekommen war. Eine solche massenhafte Mückenausbreitung könnte es auch in diesem Jahr wieder in der Saalestadt geben. "Aber das geht normalerweise nach zwei, drei Wochen wieder vorbei", so Doreen Werner.