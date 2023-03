Limnologie Muttersprache beeinflusst Vernetzung zwischen linker und rechter Gehirnhälfte

WissenschaftlerInnen des Max-Planck-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig zeigen in einer neuen Studie am Beispiel zweier unterschiedlicher Sprachräume, wie unsere Muttersprache die Stärke der Verschaltung in unserem Gehirn prägt und damit wahrscheinlich auch die Art des Denkens beeinflusst.