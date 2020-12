Die verzweigten, roten Strukturen unter Glas sehen aus wie moderne Kunst. Tatsächlich ermöglichen sie aber einen Einblick in den menschlichen Körper. Denn die zierlichen Gebilde sind 3D-Drucke neurologischer Strukturen des Menschen. Entwickelt hat sie Dr. Ole Hensel, Neurologe am Universitätsklinikum Halle (Saale).

Die Inspiration für die 3D-Modelle sind dem Klinikum zufolge die Meckelschen Sammlungen gewesen. Diese anatomische Sammlung ist ebenfalls in Halle beheimatet und gilt als eine der größten in Europa. Sie sollte "ungewöhnliche Erscheinungen des menschlichen Organismus" in präparierter Form erhalten. Dem Projekt von Dr. Ole Hensel liege ein ganz ähnlicher Gedanke zugrunde, heißt es.

Die Meckelschen Sammlungen am Anatomie-Institut in Halle. Bildrechte: MDR/Anja Nititzki

So zeige ein 3D-Ausdruck beispielsweise, dass die Arteria cerebri posterior (hintere Gehirnschlagader), die eigentlich paarig vorkommt, im Ausnahmefall auch dreifach vorhanden sein könne. Bei einem anderen Ausdruck der Hirnbasisarterien einer Patientin habe sich gezeigt, was ihr wohl das Leben gerettet hat: Sie hatte zwei Umgehungsarterien zum sogenannten Circulus willisi (arterieller Ring aus Blutgefäßen im Gehirn).

Die neuroanatomische Sammlung soll nun in der Klinik für Neurologie weiter wachsen und künftig womöglich auch an einen anderen Ort umziehen, heißt es. Außerdem will Hensel sie auch außerhalb Halles zugänglich machen und zwar in digitaler Form, erläutert er: "In Zukunft wird auch die Möglichkeit bestehen, sich die Modelle virtuell mittels Virtual-Reality-Technik anzuschauen."