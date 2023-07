Möglicherweise Duell, möglicherweise Verhandlung, auf jeden Fall diplomatisch: Nachtigall-Männchen singen in der Paarungszeit um die Wette, um potentielle Partnerinnen anzulocken und ihr Revier zu verteidigen. Um die eigenen Chancen zu erhöhen, passen die Männchen die eigenen Gesänge an die ihrer Rivalen an. Das hat eine Forschungsgruppe am oberbayerischen Max-Planck-Institut für biologische Intelligenz bei Beobachtungen in Deutschland und Gambia herausgefunden.