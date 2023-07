Man könnte denken, je früher die Natur im Frühling zum Leben erwacht, umso besser sei das für die Vögel. Sie können früher Nahrung suchen, früher ihr Nest bauen und dann ganz in Ruhe für Nachwuchs sorgen und diesen aufziehen. Aber so einfach ist es in der Natur nicht, das zeigt eine neue Studie im renommierten Fachmagazin PNAS. Die neue Arbeit bezieht sich zwar auf die Vogelwelt Nordamerikas, aber da handelt es sich um ähnliche klimatische Bedingungen wie in Europa. Also ist erwartbar, dass es unseren Vogelpopulationen ähnlich geht.