Diese Darstellung des Jupitergroßen Exoplaneten HIP 11915 b soll dem Planeten HD 32518 im Sternbild Giraffe ähnlich sein. Allerdings ist HD 32518b drei Mal so groß. Bildrechte: L. Benassi/European Southern Observatory/

Von einem Gymnasium im baden-württembergischen Neckargemünd kommt zum Beispiel der Vorschlag, dass künftig Planet "Neri" Stern "Mago" umkreist. Mago ist der Name eines äthiopischen Nationalparks, der auch dem Schutz von Giraffen dient (Giraffe ist das Sternbild der Sonne), Neri ist ein Fluss in dem Nationalpark. Grundschüler aus der rheinland-pfälzischen Stadt Simmern (Hunsrück) wünschen sich hingegen, dass Planet "Rosenrot" Stern "Schneeweißchen" umkreist. Welche Namen die Himmelskörper dann tatsächlich tragen werden, darüber kann jeder, der in Deutschland wohnt, bis zum 10. November unter www.exoplanet-benennen.de abstimmen.