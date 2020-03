Die Wissenschaftler vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) hatten ursprünglich angenommen, dass der Boden an der Landestelle von Insight sandig ist. Sie konstruierten den Maulwurf so, dass er sich mit kleinen Hammerschlägen selbst in den Sand eingräbt. Allerdings zeigte sich dann, dass das Gestein stark klumpt und kaum Halt für den Maulwurf bot. Nachdem sie sich bereits einige Zentimeter tief eingegraben hatte, schraubte sich die Sonde wieder aus dem dem Boden heraus.