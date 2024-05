Bildrechte: MIT

Den Forschern des Massachusetts Institute of Technology (MIT) gelang es, einen Bierhefe-Filter herzustellen, indem sie die Hefe in Hydrogel-Kapseln verpackten. Dieser Filter ist in der Lage, das Blei des ihn durchfließenden Wassers schnell zu absorbieren. Da die Hefezellen in den Hydrogelen eingekapselt sind, können sie zudem leicht aus dem Wasser entfernt werden, sobald dieses trinkfertig ist. Die Forscher können sich vorstellen, dass sie mit ihrem neuen Verfahren perspektivisch sowohl Trinkwasser aus dem Wasserhahn als auch große Wassermengen in Kläranlagen von Blei befreien können.