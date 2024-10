Die Direktorin des Bremerhavener Alfred-Wegener-Instituts (AWI) für Polar- und Meeresforschung, Antje Boetius, wechselt in die USA. Wie das AWI mitteilte, wird die Meeresbiologin 2025 Präsidentin des Monterey Bay Aquarium Research Institutes in Kalifornien. Boetius wechsele auf eigenen Wunsch an das renommierte US-Institut für Ozeanforschung, hieß es. Die Nachfolge stehe noch nicht fest.

Boetius leitete das Alfred-Wegener-Institut sieben Jahre lang und wurde für ihre Forschungen vielfach ausgezeichnet. Seit März 2009 ist sie zudem Professorin für Geomikrobiologie im Fachbereich Geowissenschaften an der Universität Bremen. Die 57-jährige Wissenschaftlerin hat im Laufe ihrer bisherigen Karriere an rund 40 meeresbiologischen Erkundungsexpeditionen teilgenommen und war Leiterin verschiedener internationaler Forschungsreisen. So nahm sie unter anderem an Expeditionen auf dem deutschen Forschungseisbrecher "Polarstern" teil. Immer wieder machte die Meeresbiologin medienwirksam auf den Klimawandel aufmerksam.