Natürliche CO₂-Speicher wie Moore, Mangroven oder Seegraswiesen binden langfristig Kohlenstoff aus der Atmosphäre. Doch in den vergangenen 50 Jahren wurden rund ein Drittel all dieser sogenannten Blauen Kohlenstoff-Ökosysteme weltweit zerstört. Doch wie relevant sind solche natürlichen CO₂-Speicher in der Gesamtbilanz? Was bedeutet das für die entsprechenden Ökosysteme? Haben natürliche CO₂-Speicher größeres Potential als technische Lösungen?

Darüber diskutieren beim CarbonCycleCultureClub (C4) zum letzten MELT Festival die Grammy-nominierte DJ und Spezialistin für Umwelt-Toxikologie, Jayda G, und die Wissenschaftliche Direktorin für Tiefseeökologie und Technologie am Alfred-Wegener-Institut des Helmholtz-Zentrums für Polar- und Meeresforschung, Professorin Antje Boetius. Die besondere Begegnung zwischen Wissenschaft und Kunst unter dem Motto "Blue Carbon: Mit natürlicher CO2-Speicherung die Klimaziele erreichen?" findet am Donnerstag, 11. Juli, von 18 bis 20 Uhr im Kraftwerk Zschornewitz in Gräfenhainichen statt.