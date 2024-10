Infrarotsensoren helfen, neben diversen anderen Sensoren, dass autonome Fahrzeuge ihre Umgebung erfassen können. Ein Forschungsteam des Fraunhofer-Instituts für Angewandte Optik und Feinmechanik IOF in Jena hat nun eine neue Wärmebildkamera entwickelt, die autonomen Fahrzeugen beim Erkennen von Hindernissen helfen könnte.

Bei der Umsetzung der neuartigen Infrarotkamera ließen sich die Forschenden von ihren Erfahrungen mit Multiaperturkameras leiten, also Kameras, die mehrere kleinere Objektive nutzen. Im Infrarotbereich ersetzen dabei Bolometer die Objektive. Diese Sensoren können elektromagnetische Strahlung messen. "Die Kernidee besteht darin, die Kamera aus mehreren kleinen und kostengünstigen Bolometerarrays aufzubauen", sagt Projektleiter Martin Hubold. Die einzelnen Bildbereiche werden durch eine Software zu einem großen Gesamtbild mit einer Auflösung von aktuell ca. 530 x 210 Pixeln über ein Gesichtsfeld von 34 x 13 Grad zusammengesetzt. Die Kamera soll die gängigen Sensoren, beispielsweise Lidar und Radar in autonomen Fahrzeugen ergänzen und so zu mehr Sicherheit beitragen. Außerdem ist dies nach Angaben der Forscher kostengünstiger.