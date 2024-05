Eine Journalistin von The Intercept testete 2019 das System an der serbisch-ungarischen Grenze. Alle 16 ihr gestellten Fragen, wie zum Beispiel "Wie ist Ihr Name?" oder "Was ist Ihre Staatsbürgerschaft?" beantwortete sie wahrheitsgemäß. Das System sagte jedoch, sie habe bei vier Fragen gelogen und stufte sie als Risiko ein.