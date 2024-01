Bildrechte: picture alliance/dpa | Frank Hammerschmidt

Grenzkontrollen Innenminister Schuster: Flüchtlingszahlen in Sachsen deutlich gesunken

Hauptinhalt

03. Januar 2024, 17:59 Uhr

In Bayern gibt es bereits seit 2015 feste Grenzkontrollen, seit Mitte Oktober 2023 werden diese auch in Sachsen durchgeführt. Inzwischen greift die Polizei immer weniger Migranten auf. Für den sächsischen Innenminister Armin Schuster sind die Kontrollen aber auch ein politisches Signal an Europa.