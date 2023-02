Heiko Teggatz will daher zugleich den Druck auf die Staaten erhöhen, durch die die Flüchtlinge reisen: also neben Tschechien zum Beispiel auch Ungarn, Österreich, die Schweiz oder Slowenien. Staaten, die zum sogenannten Schengen-Raum gehören.

Teggatz kritisiert Deutschlands Nachbarstaaten: "Wenn ich in die Schweiz und in die Tschechische Republik schaue und feststelle, dass dort Menschen unerlaubt nach Deutschland einreisen und in Deutschland ihren Erstantrag stellen, stellt sich für mich schon die Frage: Was haben denn die mindestens vier anderen Schengen-Vertragsstaaten, durch die die Menschen gereist sind, unternommen, um diesem Migrationsdruck entgegenzuwirken? Man kann da nur zu dem Schluss kommen: gar nichts."