Die Forscher stellten zum Beispiel fest, dass das Gen ISG15, welches beim Menschen mit schweren Covid-19-Verläufen in Verbindung steht, bei Fledermäusen wichtige Änderungen in der Proteinsequenz aufweist. Experimente in Zelllinien zeigten zudem, dass das ISG15-Gen bei einigen Fledermäusen die Produktion von Sars-CoV-2-Viren um 80 bis 90 Prozent reduzieren kann, während das ISG15-Gen beim Menschen kaum eine antivirale Wirkung zeigte. Es wird deshalb vermutet, dass ISG15 einer von mehreren Faktoren für die Resistenz gegen Viruserkrankungen bei Fledermäusen ist.