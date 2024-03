Der Himmelskörper im Sternbild Jungfrau ist mehr als bemerkenswert, denn einerseits ist er 1,3 Mal so groß wie Jupiter, hat aber nur ein Viertel seiner Masse. Seine extreme Ausdehnung hängt zum Teil mit seiner hohen Temperatur zusammen (rund 900 Grad Celsius). Dazu umkreist er in nur vier Tagen seinen Stern in sehr geringer Distanz - nur etwa ein Achtel der Entfernung zwischen unserer Sonne und ihrem nächsten Planeten, dem Merkur. Bereits 2011 wurde WASP-39 b beim Vorbeiziehen vor seiner Sonne von der Erde aus entdeckt, später fanden die Weltraumteleskope Hubble und Spitzer über die Analyse des Farbspektrums seiner Atmosphäre dort Wasserdampf, Natrium und Kalium.



Doch erst mit den noch genaueren Instrumenten des Webb-Teleskops konnte nun auch Kohlendioxid auf dem Exoplaneten nachgewiesen werden. "Die Entdeckung eines so deutlichen Signals von Kohlendioxid auf WASP-39 ist ein gutes Zeichen für die Entdeckung von Atmosphären auf kleineren, erdgroßen Planeten", sagt die Teamleiterin Natalie Batalha von der University of California.