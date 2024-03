In Sachsen ist der erste Wettbewerb zum Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) in heimischen Unternehmen gestartet. Ziel des vom Fraunhofer-Instituts für Integrierte Schaltungen IIS in Dresden organisierten "reAIlize"-Wettbewerbs ist es nach Institutsangaben, vor allem mittleren und kleinen Unternehmen in Sachsen die Möglichkeit zu bieten, ihre Ideen für einen KI-Einsatz kostenfrei von Experten bewerten zu lassen. Damit soll diesen Firmen eine Implementierung von KI erleichtert werden.