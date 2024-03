Ändert sich das mit dem AI Act? Die Professorin für Technologie und Regulierung vom Oxford Internet Institute an der University of Oxford in Großbritannien, Sandra Wachter, zeigt sich da skeptisch. Sie verweist auf das sogenannte Conformity Assessment als ein Herzstück des AI Acts. "Das Conformity Assessment bedeutet, dass die Entwickler, die sich im Hochrisikobereich befinden, selbst bewerten, selbst zertifizieren werden müssen, ob sie selbst den AI Act-Regeln entsprechen", erläutert Wachter. Nur bei biometrischen Daten müsse das ein Dritter machen. Das sei also eine Regelung, die erlaube, so die Expertin, dass diejenigen, die dem Recht folgen sollen, auch diejenigen sind, die entscheiden, ob sie tatsächlich dem Recht folgen. "Das ist für sich genommen noch nicht super problematisch, aber etwas, das wir tatsächlich im Auge behalten sollten."

Der AI Act sieht vor, dass die Industrie selbst entscheiden soll, ob sie den Standards entspricht, welche sie auch hauptsächlich selbst geschrieben hat. Prof. Sandra Wachter, University of Oxford

Wachter weist außerdem darauf hin, dass die Standards, die da eingehalten werden sollen, zunächst festgelegt werden müssten. Damit würden private Standardisierungs-Organisationen beauftragt. Und in deren Working Groups säßen wiederum in erster Linie Menschen aus der jeweiligen Branche. Das heiße also, so Wachter, die Industrie soll selbst prüfen, dass sie den Standards folgt, die sie zuvor selbst festgelegt habe. Die Entscheidungsgremien sollten deshalb etwas ausgeglichener sein, "und nicht nur in die Industrie gelagert".

Auch in den Standards an sich sieht Oxford-Professorin Wachter ein mögliches Problem. Die seien sehr technisch. "Aber ich glaube, dass vielleicht der Öffentlichkeit nicht immer ganz bewusst ist, dass die uns nicht unbedingt helfen werden oder Gefahr laufen, uns nicht [dabei zu helfen], diese ethischen Dinge richtig auszulegen." Es könne durchaus sein, dass es künftig festgelegt sei, welche "ExplainabilityTools" (Erklärhilfen zur Arbeit der KI) es gibt oder welche technischen Möglichkeiten zum Bias testen (Verzerrungen und Vorurteile, die die KI beeinflussen). Es gebe aber keine Anleitung dafür, was wann zu nutzen sei. Solche ethischen Überlegungen könnten sich womöglich nicht in den Standards finden lassen, so Wachter. "Und dann stellt sich natürlich die Frage: Wer soll denn das machen oder sind wir zufrieden, nur ein Regelwerk zu haben, das sich an die technischen Fragen anlehnt?"

Die schwere Frage nach der Schuld

Aus Sicht der Praktikerin Ulrike Luxburg – Professorin für die Theorie des maschinellen Lernens an der Eberhard Karls Universität Tübingen – ist der risikobasierte Ansatz des AI Acts sinnvoll. Es sei prinzipiell wichtig insbesondere die Hochrisikotechnologien zu regulieren.

Wenn dort Methoden verwendet werden, die Black-Box-Methoden sind, tiefe Netzwerke zum Beispiel, da wird es keine Erklärbarkeitsmethoden geben. Prof. Ulrike Luxburg, Eberhard Karls Universität Tübingen