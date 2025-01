Die Forscher erklären, dass die rasante Entwicklung von Large Language Models (LLMs) – und die zunehmende Vertrautheit der Menschen mit ihnen – Unternehmen neue Möglichkeiten eröffnet. Durch die Interaktion mit der Künstlichen Intelligenz liefern Menschen große Mengen intimer Daten, die sich mit dem Wissen über Online-Gewohnheiten kombinieren lassen und so nicht nur Verhalten vorhersagen, sondern auch manipulieren könnte. Yaqub Chaudhary vom Leverhulme Centre for the Future of Intelligence (LCFI) in Cambridge erklärt: "Es werden enorme Ressourcen aufgewendet, um KI-Assistenten in jedem Lebensbereich zu positionieren, was die Frage aufwerfen sollte, wessen Interessen und Zwecken diese so genannten Assistenten dienen sollen."