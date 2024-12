Die Wissenschaftler fliegen mit modifizierten Drohnen in Höhen von 60 bis 80 Metern über die Schutzwälle und machen Tausende von Bildern. Dieses Bildmaterial wird im Anschluss ausgewertet. Allein die manuelle Sichtung und Auswertung des Materials würde Monate in Anspruch nehmen – zu spät, um instabile Deichabschnitte bei Hochwasser rechtzeitig zu erkennen und zu sichern. Genau hier wollen die Wissenschaftler zukünftig auf Künstliche Intelligenz setzen, um Abhilfe zu schaffen.

Zeil sei es, die KI mit möglichst vielen Rissen zu trainieren. "Damit ich der KI am Ende einen großen Flussabschnitt geben kann und sage: Suche mir in diesem Flussabschnitt nach Schäden und wenn da Schäden sind, markiere die oder zeichne sie ein", beschreibt Stefan Orlik, Laboringenieur für Wasserbau an der Hochschule.

Drohnen, die aus der Luft und der Seite eingesetzt werden, dokumentieren, wie sich der Deich bei steigendem Wasser verhält und letztendlich zusammenrutscht. Da Ereignisse in der Praxis oft anders ablaufen als theoretisch angenommen, sind derartige Tests aus Sicht von Projektleiter Ettmer unerlässlich. Das tatsächliche Ergebnis in einem Praxistest fiel demnach beispielsweise anders aus, als von den Wissenschaftlern anfänglich erwartet. "Was wir gesehen haben: Dass der Deich sehr schnell gebrochen ist und ein Rutschen des Deiches eingesetzt hat. Und dass nicht wie erwartet erst einmal ein Riss in dem Deich entsteht", resümiert Ettmer.